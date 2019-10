Tannheimer Stube und Auwirt als Topaufsteiger

Die Top-Aufsteiger in Tirol heißen: Tannheimer Stube (plus sieben auf 94 Punkte, vier Sterne), der Auwirt bei Aurach bei Kitzbühel (plus vier auf 83 Punkte und drei Sterne), das Bistro-Restaurant Rosengarten in Kirchberg (plus drei auf 78 Punkte und zwei Sterne) sowie die Alpenrose in Kufstein (plus zwei auf 73 Punkte und zwei Sterne).