Das war ja in der vergangenen Saison nicht so. Wie berichtet, hatten Dürre und Schädlingsbefall bedingt, dass der heimische Markt ab dem Frühjahr nicht durchgehend mit Erdäpfeln vor allem aus Niederösterreich versorgt werden konnte. Ab Ende April lagen nur noch vereinzelt Knollen von Feldern aus dem Wald- und Weinviertel in den Supermarkt-Regalen, stattdessen fanden sich dort vermehrt Kartoffeln aus Frankreich oder sogar Ägypten. Das sollte nicht mehr passieren, sind sich die Fachleute der niederösterreichischer Landwirtschaftskammer sowie Franz Wanzenböck, Obmann der Interessengemeinschaft Erdäpfelbauern, einig. Denn auf den Versorgungsengpass hätten die Landwirte reagiert und verstärkt auf Flies- und Folienabdeckung auf den Äckern gesetzt, um die ersten „Heurigen“ früher schon ernten zu können.