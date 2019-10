Traum wahr geworden

„Ich hörte von unserem Co-Trainer Marcus Sorg, dass ich mal Jogi anrufen soll, weil er meine Nummer nicht habe. Da habe ich angefangen zu hoffen. Ich rief ihn nach dem Training am Donnerstag an und er teilte mir mit, dass ich in die Nationalmannschaft einberufen wurde. Mein Traum ist wahrgeworden.“ Amiris Debüt in der DFB-Elf ist keine große Überraschung für die Fußballexperten in Deutschland: 2017 war er schon U-21-Europameister und schoss bereits sechs Tore für das U21-Team.