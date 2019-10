Was in Osttirol in bescheideneren Ausmaßen begann, entwickelte die frühere Bergrettungslandesärztin Jutta Wechselberger weiter und setzte es für ganz Tirol um: Für überregionale Einsätze steht den Ortsgruppen der Tiroler Bergrettung seit einiger Zeit eine Einsatzgruppe von 30 Bergrettungsärzten zur Verfügung. Die Gruppe ist in dieser Form einmalig in ganz Österreich. Der aktuelle Landesarzt Sepp Burger hat nun die Leitung inne.