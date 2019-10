„Wir wollen Pächter in Liebenau sein“

Und natürlich ging es am Ende auch ums Stadion - Jauk wiederholte Sturms Angebot an die Stadt: „Wir wollen künftig Pächter in Liebenau sein und sind dafür bereit, zwischen 15 und 18 Millionen Euro in den nächsten 20 Jahren zu bezahlen.“