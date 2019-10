Diesen Wien-Besuch wird ein deutscher Wirt wohl nicht so schnell vergessen. Der Mann war im März als Tourist am Zentralfriedhof, als er plötzlich von einem Spaziergänger mit einem Messer angegriffen wurde. Der Wirt konnte die Attacke gegen Kopf und Hals mit dem Arm abwehren. Der Angreifer (31) wurde am Montag nicht rechtskräftig in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.