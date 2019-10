Am 8. Dezember 2018 soll ein Beziehungsstreit in Steyr in Oberösterreich derart eskaliert sein, dass der 18-jährige Saber A. seine Freundin Michelle (16) mit einem Messerstich in die Lunge tötete. Er sagt, es sei nur ein Unfall gewesen. Seit Dienstag muss sich der Afghane am Landesgericht Steyr wegen Mordes verantworten.