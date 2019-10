Besorgte Anrainer nehmen Angebot an

Gestern nahmen rund 40 besorgte Schwoicher das Angebot an, um im wahrsten Sinne des Wortes für die ungewollte Deponie „zu bluten“. Kommende Woche werden noch einmal so viele erwartet. „Dann können aussagekräftige Werte bestimmt werden“, erklärt Hofreiter-Schütte. Anrainerin Sandra Fischer vermittelt die Blutabnahme ein Gefühl der Sicherheit: „Anhand dieser kann ich nun jährlich feststellen lassen, ob sich meine Werte ungünstig verändern oder nicht“.