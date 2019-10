Flohmarkt der Wiener „Life Ball“-Utensilien

Was sich all die Jahre im Lager des Life Ball angesammelt hat, sucht jetzt nach neuen Besitzern. Ob Kulissenteile, Debütantenkostüme, Bühnenoutfits, Dekoelemente bis hin zu Holzpaletten, Technik- und Baselbedarf sowie historische Life Ball Poster, DVDs und Magazine - für jeden ist garantiert etwas dabei. Für das passende Verkaufs-Umfeld sorgt Messe Wien Exklusiv-Betreiber Reed Exhibitions Österreich. Reed-CEO Benedikt Binder-Krieglstein: „Jahrelang fanden bei uns die Tanzproben für den Life Ball statt und so entstand eine Partnerschaft, in der man einander gerne unterstützt. Die Idee des Flohmarktes hat mir sehr gut gefallen und da schaffen wir gerne den passenden Platz dafür. Die Ideenwelt, unser Kreativevent, ist eine gute Plattform dafür mit der passenden Zielgruppe. Im Gegenzug wertet der Life Ball-Flohmarkt die Veranstaltung zusätzlich auf. Und die Interessierten haben einen weiteren guten Grund für einen Besuch bei uns.“