Kommentar von Kids-Coach Nina Petz

Durch Zufall habe ich rausgefunden, dass mein Sohn (14) ein Männerparfum gestohlen hat. Ich bin entsetzt und auch ein wenig ratlos. Was soll ich jetzt bloß tun?



Fassen Sie sich ein paar Tage, und bitten Sie ihn dann zu einem Vieraugengespräch. Fragen Sie Ihren Sohn direkt nach dem Parfum und schauen Sie, wie er reagiert. Hören Sie sich in Ruhe an, was er Ihnen zu sagen hat. Wie und warum kam es zu dem Diebstahl? Was ist in ihm vorgegangen? War es vielleicht eine Mutprobe, oder will er ein Mädchen beeindrucken? Kommt er mit seinem Taschengeld nicht aus? Natürlich rechtfertigt keiner dieser Gründe den Diebstahl. Allerdings finde ich es wichtig, dass Sie bei allem Ärger über diese Straftat auch an Ihrer Mutter-Kind-Beziehung arbeiten. Ich kann mir vorstellen, Ihr Sohn weiß ziemlich sicher, dass er einen großen Blödsinn begangen hat. Bloße Strafen oder harte Konsequenzen sind nur überhaupt keine Garantie dafür, dass er nicht wieder klaut. Sagen Sie ihm daher, dass Sie darauf vertrauen, dass er das nicht mehr macht. Auch wenn es in der Pubertät wirklich schwierig ist, bleiben Sie an Ihrem Sohn dran. Er braucht Sie jetzt mehr denn je. Hören Sie nicht auf, an Ihren Sohn zu glauben.