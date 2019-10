Forscher hoffen auf weitere Fundstücke

Intern nennen die Forscher den österreichischen Saurier „Pliosaurier austriacus“. Wissenschaftlich gesehen ist er ein Vertreter der sogenannten Thalassophonea, was etwas martialisch als „Mörder“ der Meere übersetzt werden kann. Lukeneder ist zuversichtlich, in den marinen Ablagerungen der Fundstätte noch weitere Teile von Pliosaurieren zu entdecken. Der Zahn wird ab 2020 in der Ausstellung des Mesozoikum-Saales im Naturhistorischen Museum in Wien zu bestaunen sein.