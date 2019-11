Blackberry OS: In den ersten Jahren der Smartphone-Revolution konnte sich BlackBerry OS des kanadischen Unternehmens Research In Motion (RIM) noch gegen die Rivalen behaupten, der Marktanteil lag vor zehn Jahren bei rund 20 Prozent. Dann verlor das Blackberry-System aber den Anschluss, Anfang 2014 verschwand es in der Bedeutungslosigkeit. Und das, obwohl es schon früh beliebte Funktionen wie Fotoversand und Voice-Chats anbot.