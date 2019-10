Doch am Montag konnte der Sieger der Dakar Rallye von 2018 eindrucksvoll zurückschlagen. Auf der 3. Etappe raste Walkner auf Tagesrang zwei, nur knapp zwei Minuten hinter seinem KTM-Teamkollegen Toby Price (AUS) und machte damit auch in der Gesamtwertung wieder viel an Boden gut. „Heute hat es echt richtig viel Spaß gemacht auf der abwechslungsreichen Piste, trotzdem war es keine einfache Wertungsprüfung! Wir sind zwei Tage mit denselben Reifen gefahren und die letzten 100 Kilometer waren nur noch am Limit. Wenn man plötzlich dreimal so viel Bremsweg hat wie gewohnt, dann geht es zum Teil extrem knapp her auf dem rutschigen Geröll. Ich habe allerdings gemischte Gefühle, zweimal habe ich mich ziemlich verfahren, musste lange suchen und war schon ein wenig am Verzweifeln. Im Ziel war die Überraschung dafür umso größer. Mit dem zweiten Platz hätte ich aufgrund meiner Navigationsfehler niemals gerechnet. An so einem Tag hätte ich locker eine viertel Stunde gut machen können und das ärgert mich zwar einerseits, aber die Freude überwiegt ganz klar. Es sieht so aus, als ob auch die Anderen einige Schwierigkeiten hatten“, schildert Walkner seine Erlebnisse vom Montag.