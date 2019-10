Die „Turn-Oma“ wird sie desöfteren genannt, Konkurrentinnen würdigen sie als „Queen Mum“ des Turnens. Bei der WM in Doha vor einem Jahr schaffte sie es ins Finale in ihrer Hauptdisziplin „Sprung“. Nun bei der diesjährigen WM in Stuttgart (im Video) hat sie ihr großes Ziel erreicht: 2020 wird sie in Tokio bei ihren achten Olympischen Sommerspielen dabei sein.