Wienerin begeistert mit fabelhafter Kunst

Kuratiert von „Junge Kunst“ präsentiert das „Süsswasser“ in der Theobaldgasse Kingas Grapes „Wasserspiegel“ - eine Ausstellung, die einiges zu sehen bietet. Bis 31. Oktober können „Kunstfuzzis“, wie es in der Veranstaltung heißt, die Werke der Wiener Künstlerin Kinga bestaunen. Die Eröffnung am 11. Oktober startet ab 19 Uhr und ist bis 22 Uhr geöffnet.