Verkäufer auf Tauchstation

Was erschwerend dazukommt: Trotz mangelnder Übergabe hatte der Treuhänder bereits den Kaufpreis an die Verkäuferin ausbezahlt. Zudem gibt es den Verdacht, dass sich alle Verantwortlichen kennen könnten. „Wie kann so etwas möglich sein?“, so Frau F. Auf „Krone“-Anfrage gibt es von der Makler-Firma keine Stellungnahme. Der Verkäufer ist auf Tauchstation. Der Treuhänder streitet ab, wirtschaftlich mit irgendeiner Partei verbunden zu sein.