Der Steirer mit dem langen Namen Herbert Völkl-Weixler-Suppan gehört zu den fünf Gewinnern, die heuer mit dem Tierschutzpreis des Landes ausgezeichnet wurden. Und seine (ehrenamtliche!) Arbeit wird von Experten so gelobt, dass wir für Sie einen Blick hinter die Kulissen gemacht haben. Völkl hat in der Oststeiermark ein Naturparadies geschaffen. Für sich und seine Familie - aber auch für derzeit 220 Schützlinge. Darunter sind solche, die man sonst nur noch von Bildern kennt, wie der imposante Bartkauz, der schon in vielen Ländern auf der Roten Liste gefährdeter Tiere steht. Eindrucksvoll ist dieser mächtige Vogel allemal mit dem schirmähnlichen Vorsprung auf dem Kopf, „darin sind Wahrnehmungsrezeptoren, damit sieht der Bartkauz dreidimensional, kann sich seine Beutetiere plastisch vorstellen“. So steigert er seine Treffsicherheit etwa beim Jagen auf Mäuse unter der Schneedecke enorm.