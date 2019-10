Seine Geduld wurde strapaziert. Zwei Saisonen musste Lukas Jäger (25) auf die Chance warten. Diese eröffnete sich mit dem Trainerwechsel zu Damir Canadi, der im Sommer den deutschen Traditionsverein 1. FC Nürnberg nach dessen Bundesliga-Abstieg übernommen hatte. In der kurzen Zeit hat sich Jäger einen Platz in der Startelf des Kult-„Clubs“ erkämpft. Was aber nichts damit zu tun hat, dass man einander seit gemeinsamen Zeiten in Altach kennt. „Er haut alles rein, ist ein Teamplayer, der sich aufopfert und mehrere Positionen spielen kann“, sagt Canadi viel Gutes über den Defensivmann aus Alberschwende. Auf den er sich auch gestern beim 1:1 im Heimspiel gegen St. Pauli verlassen konnte.