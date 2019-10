„Das Trinkwasser im Einzugsbereich der WG Köstendorf ist wieder uneingeschränkt genusstauglich!“, informiert die Wassergenossenschaft Köstendorf. Die Ursache für die Keimbelastung der vergangenen Woche konnte nun gefunden werden. In drei der insgesamt acht Quellfassungen vom Thannberg - so wird die Wasserversorgung in Köstendorf sichergestellt - war verschmutztes Oberflächenwasser gelangt, das vermutlich von den starken Regenfällen im Sommer stammte.