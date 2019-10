1. Wasserhärte prüfen

Für einen wohlschmeckenden Kaffee muss das Leitungswasser die richtige Härte besitzen. Ist das Wasser zu weich, d. h. im sauren Bereich, verstärkt es den säuerlichen Geschmack gewisser Röstungen. Ist es zu hart, werden Säuren abgeschwächt und im Extremfall neutralisiert. Die Wasserhärte wird in d-Härtegraden gemessen und das perfekte Kaffeewasser sollte rund 8 d besitzen. Die Härte des eigenen Wassers kann man am besten mit einem speziellen Teststreifen ermitteln, den man z. B. in der Apotheke bekommt.