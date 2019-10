„Geringere Entlohnung von Frauen ist gerecht“

Für die Umfrage wurden 2000 Männer und Frauen zu ihrer beruflichen Situation befragt. DIe Ergebnisse: Rund zwei Drittel der Befragten sehen die „Geldbeschaffung“ als Hauptmotivation, arbeiten zu gehen. 50 Prozent motiviert es, dass ihre Freunde am Arbeitsplatz anzutreffen sind, ein Fünftel will Erfolg und Karriere machen. Als Selbstverwirklichung wird der Job nur von 12 Prozent der Befragten gesehen. Wertschätzung und die Anerkennung der Leistung spielen eine Rolle bei der Frage, ob man gerne in die Arbeit geht.