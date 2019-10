So viel wert wie seit 2013 nicht mehr

Derzeit freuen sich Anleger überhaupt über ein Sechsjahres-Hoch - seit dem Jahr 2013 war Gold nicht mehr so viel wert wie heute! Der Grund für den Preisanstieg ist wohl in der unsicheren Finanzlage weltweit zu suchen, aber auch im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist kein Tauwetter in Sicht, zudem trägt der Brexit auch nicht gerade zu Stabilität bei.