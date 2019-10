Schockstarre am ehemaligen Arbeitsplatz der am Sonntag in Kitzbühel getöteten Nadine H.: Die Firma beschäftigt rund 80 Mitarbeiter, die 19-Jährige war bei der Baustellenausgabe einer Baufirma tätig. Der Chef hat ihre Entwicklung mit Stolz verfolgt und war kürzlich auch mit ihr in Innsbruck bei einer Lehrlingsauszeichnung. Er meinte: „Wir alle können die Tränen nicht verbergen. Für mich ist es, als hätte ich eine Tochter verloren!“