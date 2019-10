Eine „schwarze Wand“?

Was wäre, wenn Sturm die Gruabn zurückkauft und ausbaut? Die alte Holztribüne steht zwar unter Denkmalschutz, aber auf der gegenüber liegenden Seite wäre doch Platz für eine große Tribüne für, sagen wir, 15.000 Zuschauer - eine, in Anlehnung an die Dortmunder Fantribüne, „schwarze Wand“. Ein Traum! Dass so ein Projekt in einem Wohngebiet in der heutigen Zeit genehmigt wird, ist jedoch sehr unwahrscheinlich.