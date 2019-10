Über den 25-jährigen Verdächtige nach dem Fünffachmord in Kitzbühel sind neue Details ans Tageslicht gekommen. So bestätigte die FPÖ am Montag, dass er Mitglied der Freiheitlichen gewesen war. Nach Bekanntwerden der Tat sei er noch am Sonntag wegen „Gefahr in Verzug“ aus der Partei ausgeschlossen worden, hieß es in einer Aussendung am Montag. Zudem wandte sich die Partei an die Angehörigen der Opfer.