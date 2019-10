Die tollen Europacup-Auftritte, speziell jene von Ex-Klub Salzburg, haben auch Stefan Maierhofer begeistert. Da gab’s von Aarau aus der Schweiz Glückwünsche an Spezi und „Bullen“-Kapitän Ulmer. Oder einen Handy-Screenshot von der 17.17-Uhrzeit. „Er ist ein Fan dieser Zahl, spielt auch mit Nummer 17 - und sein erstes Champions-League-Spiel war just am 17. September.“