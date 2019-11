Lieber Leser,



es wird kälter. Deshalb wenden wir uns an Sie! Wussten Sie, dass es in Österreich knapp 140.000 Kinder, Frauen und Männer gibt, die in ihren Wohnungen frieren? Diese Menschen haben zu wenig Geld, um ihre Kühlschränke zu füllen und die Heizung aufzudrehen. Die Pension ist zu niedrig, das Einkommen zu gering, die Mieten zu hoch. Ältere Menschen sind genauso betroffen wie Familien und Menschen, die arbeitslos geworden sind. Es sind Menschen wie Franziska M. Die 49-jährige Niederösterreicherin hatte einen gut bezahlten Job in Wien. Bis die Probleme mit den Bandscheiben begannen und sich auch noch die Lunge meldete. Schließlich verlor Frau M. den Job und irgendwann auch ihre Hoffnung. Ihre Kinder sind zwar aus dem Gröbsten raus, doch für sie selbst ist es schwierig geworden. Nach Abzug der Fixkosten bleiben knapp drei Euro am Tag zum Überleben.