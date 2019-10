Die Offensive, sprich die Qualitäten der KI in diesem Bereich, wurden gestärkt - zulasten der Defensive. Während die Stürmer sich gut in die Räume bewegen und vermehrt Chancen kreiert werden, reicht in der Defensive meist ein kleiner Schlenker zum falschen Zeitpunkt und der Gegner läuft allein aufs Tor zu. Hier gehört noch etwas am Balancing nachgebessert. Zudem würde es dem Spiel, der Abwechslung, guttun, wenn KI gesteuerte Gegner nicht fast alle durchwegs auf Ballbesitz-Fußball setzen würden.