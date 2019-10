Rapper Prinz Pi gastiert in der Arena Wien

Prinz Pi ist durch seine Vielseitigkeit und Wandelbarkeit ein immer wiederkehrendes Phänomen. Insgesamt 14 Soloalben machten den gebürtigen Berliner zu dem, was er jetzt ist und immer wieder gewinnt er neue Fans zu den langjährigen Wegbegleitern dazu. Am 19. Oktober gastiert der Rapper in der Arena Wien. City4U verlost 2x2 Tickets für den Gig.