Der Tag nach dem Fünffachmord von Kitzbühel. Nach wie vor herrschen Schock und Trauer rund um das gewaltsame Ableben von Rupert, Kevin, Andrea und Nadine H. Auch der neue Freund der Tochter, der bekannten Eishockey-Goalie Florian J., starb durch die Hand von Andreas E. (25). Über den geständigen Verdächtigen wurde am Montag U-Haft verhängt. Am Tatort wurden penibel alle Spuren gesichert. Warum sich die Aggression des Todesschützen an der ganzen Familie entlud, „diese Frage beantwortet er nicht“, so Chefermittler Walter Pupp.