Zwischen Bier und Spritzer: Flirten auf der Wiesn

In Punkto Flirt-Tipps ist neben dem richtigen Binden der Dirndl-Schleife - Schleife links bedeutet, die Trägerin ist Single, rechts wird die Schleife getragen, wenn man in einer Beziehung ist - vor allem wichtig, offen zu sein. „Man muss es hier einfach genießen, sich auf den Spaß einlassen und mitmachen. Selbstverständlich sollte man auch trinkfest sein. Immerhin wird man immer wieder auch auf ein Glas eingeladen“, so Angeklika U. Fazit: Geflirtet wird auf der Wiener Wiesn also definitiv! Egal ob man verheiratet, vergeben oder Single ist!