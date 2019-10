Vorsicht auf Straßen mit Wildwechsel

Der Nebel sorgt indessen wieder für Gefahr auf den Straßen. Rehe und andere Wildtiere sind gerade in der Dämmerung sowie in den Nachtstunden unterwegs. In Kärnten kam es in der vergangenen Saison im Durchschnitt alle zwei Stunden zu einem Wildunfall. 32 Menschen wurden im Jahr 2018 in Kärnten bei einem Verkehrsunfall mit einem Wildtier verletzt; in Oberösterreich kam es sogar zu zwei tödlichen Unfällen.