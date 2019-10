Nur auf teure, stylische Markenware hatten es Kriminelle in Schwechat abgesehen. Kaum waren neue Stücke „eingeflogen“, verschwanden sie auch schon wieder. Die Ermittlungen liefen an. Gesetzeshüter stoppten schließlich zwei Lkw-Fahrer einer Transportfirma. Die Verdächtigen aus Ungarn sollen Designer-Kleidung der Marke Fendi im Wert von 150.000 Euro gestohlen haben. Kommende Woche muss sich das Duo in Korneuburg vor Gericht verantworten.