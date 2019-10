Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die Wildtiere vermehrt in der Nacht unterwegs sind und Autofahrern immer öfter zu später Stunde gefährlich nahe kommen. Zusammenstöße können folgenschwer sein. Nur ein Wrack blieb von einem Pkw übrig, der in der Dunkelheit auf der A 2 nahe dem Lafnitztal von einem 200-Kilo-Hirsch gerammt worden war. Der Mann am Steuer kam mit einem Schock davon. „Nicht alle Kollisionen gehen für die Lenker relativ glimpflich aus“, warnt ARBÖ-Experte Gerhard Graner. In ganz Österreich fallen jedes Jahr mehr als 70.000 Tiere dem Straßenverkehr zum Opfer.