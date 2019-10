„Wir haben unseren Charakter gezeigt. Man spürt den Spirit, wir wachsen immer weiter zusammen.“ Von Barac über Dibon bis hin zu Kapitän Schwab - alle Rapidler unterstrichen nach dem 3:2 in Mattersburg den Geist, der in der Kühbauer-Truppe steckt. Erstmals wurde in dieser Saison ein (sogar zweimaliger) Rückstand in einen Sieg verwandelt. In letzter Minute durch ein Olatunji-Eigentor nach einem Knasmüllner-Schuss.