„Man of the Match“ am Tag vor der Bluttat

Der Kitzbüheler Eishockeyklub „Die Adler“ drückte auf seiner Homepage ebenfalls seine Anteilnahme aus. Der 24-Jährige sei erst heuer zu den Adlern gestoßen und habe sich mit seiner ruhigen und besonnenen Art bestens im Team integriert und war allseits geschätzt und beliebt, schrieb der Verein auf seiner Homepage. Nach einem Heimspiel am Vorabend der Tat sei der Oberösterreicher zum „Man of the Match“ gewählt worden.