Treffpunkt Tourist-Info am Albertinaplatz: Dort können sich Touristen und Wiener jetzt eine ganz besondere Sonnenbrille kostenlos ausborgen. Der Clou: Die Bose-Brillen haben integrierte Lautsprecher in den Bügeln. Über Bluetooth an die App #RelatedToAustria am erforderlichen iPhone gekoppelt, geht der Audio-Guide auch gleich los.