In der zweiten Hälfte blieben die Gäste spielbestimmend. Der Siegestreffer gelang dem nach gut einer Stunde eingewechselten Gonzalo Higuain zehn Minuten vor dem Ende. Davor hatte Salzburgs Champions-League-Gegner Napoli bei Torino nur ein 0:0 erreicht. Der Rückstand des Tabellenvierten auf Juventus wuchs damit auf sechs Punkte an. Einen Zähler hinter Napoli liegt AS Roma auf Platz fünf. Der Hauptstadt-Club, der am Donnerstag in der Europa League ein 1:1 beim WAC holte, musste sich vor eigenem Publikum gegen Cagliari mit einem 1:1 begnügen.