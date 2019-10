Der gebürtige Pinzgauer war von 2008 bis 2019 Pfarrer in St. Veit und Goldegg, wo er sich in besonderer Weise für Flüchtlinge engagierte. Mit Herbst 2015 ernannte ihn Erzbischof Franz Lackner zu seinem „Assistenten und Sprecher in Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten“. Zudem wirkt Dürlinger als Mitglied in der Diözesankommission für den interkulturellen und interreligiösen Dialog und als Referent für das Projekt „Armut in der Stadt“. Die Gemeinschaft Sant´Egidio ist ihm dabei in ihrer ökumenischen und interreligiösen Offenheit und in ihrer Freundschaft mit den Armen seit Jahren Inspiration und Ansporn. Ehrenamtlich engagiert sich Dürlinger im Kriseninterventionsteam des Salzburger Roten Kreuzes. Neben seinen zahlreichen kirchlichen Aufgaben widmet er sich seinen Norikerpferden.