In Italien ist die Reporterin von „DAZN“ Diletta Leotta eine richtig berühmte Persönlichkeit geworden. So berühmt, dass sich jetzt die italienische Presse mit einem ihrer Instagram-Videos beschäftigt. Leotta wurde nämlich in Neapel, beim letzten Heimspiel der Ancelotti-Truppe gegen Brescia, sexistisch beleidigt. Sie wusste sich aber zu wehren.