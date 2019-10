In Lebensgefahr war eine 25-jährige Bewohnerin einer Asylunterkunft in Feldkirchen an der Donau. Am Sonntagmittag kam ein ebenfalls aus Nigeria stammender gleichaltriger Mann ins Quartier, bedrohte sie mit einem Messer. Er wurde verjagt, kam zurück und flüchtete dann erfolgreich vor Polizei und Suchhunden.