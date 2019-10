Der Lenker fuhr in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Salzburg. Bei einer Kontrolle wurde den bayrischen Polizeibeamten schnell klar: Der 58-jährige Salzburger hatte vor der Fahrt ordentlich Alkohol getankt. Er gab an, gerade auf dem Oktoberfest in München gewesen zu sein und sich nun auf dem Heimweg zu befinden.