Alle Herzen erobert

Für den er am 16. März 2018 im Viertelfinale gegen Zagreb zum letzten Mal gespielt und bei dem er die Herzen aller erobert hatte. Durch seine Freundlichkeit! Hilfsbereitschaft! Waren etwa die Legionäre im Sommerurlaub, bot er sich an, die Terrassen der Klubwohnungen zu mähen. Zudem war Janny sehr tiefgründig! So hatte jedes seiner Tattoos – so wie eines seiner Oma am Oberarm – eine besondere Bedeutung.