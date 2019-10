Mehrere unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 2.15 Uhr, in Grünau im Almtal in ein Wohnhaus und in eine nahegelegene Hütte ein. Aus den Räumlichkeiten wurden nichts entwendet, jedoch stahlen die Täter den dort abgestellten Traktor.