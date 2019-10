Ladurner jüngste Abgeordnete aller Zeiten im Südtiroler Landtag

Sie war 2018 als jüngste Abgeordnete aller Zeiten in den Südtiroler Landtag eingezogen. Die SVP ist seit ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg stärkste politische Kraft in der überwiegend deutschsprachigen autonomen Provinz. Ladurner hatte laut ihrem Lebenslauf nach Studium in Innsbruck und Berlin auch ein Jahr als politische Referentin für den damaligen bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) gearbeitet.