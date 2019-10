Was, wenn man genetisch gefährdet ist?

Dann hat man ein 80-prozentiges Risiko, an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken. Man kann es nur senken, wenn man sich von Eierstöcken und Brustgewebe trennt. Der genetische Anteil von jenen, die an Brustkrebs erkranken, liegt bei etwa zehn Prozent.