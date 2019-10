Wenn beim Obstanbau Pestizide verwendet werden, dann bleiben diese Schadstoffe nicht nur auf den Äckern. Auch andere Flächen in einem Umkreis von etwa hundert Metern sind oft stark belastet - und manchmal sind das eben Kinderspielplätze. Das hat ein Forscherteam bei einer Studie in Südtirol herausgefunden. Die Zahlen schockieren: Auf fast der Hälfte der untersuchten Spielplätze wurden Pestizide gefunden, bei einem Viertel waren es sogar mehrere verschiedene. Von den zwölf gefundenen Pestiziden waren fast alle hormonell wirksam - was auch bedeutet, dass sie für Kinder besonders gefährlich sind.