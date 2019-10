Die beiden führenden Oppositionskräfte - die Mitte-rechts-Partei Demokratische Liga (LDK) und die linksnationalistische Vetevendosje - haben die vorgezogenen Parlamentswahlen im Kosovo gewonnen. Die beiden lieferten sich bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende kam die Vetevendosje mit knapp 26 Prozent auf Platz eins, knapp gefolgt von der LDK. Beide Parteien kündigten noch am Abend Koalitionsgespräche an. Die bisherigen Regierungsparteien mussten dagegen Verluste hinnehmen.