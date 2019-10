Drei tödliche Unfälle gab’s heuer schon in Oberösterreich, weil Fußgeher und Radfahrer im „toten Winkel“ von Lastwagenlenkern schlicht übersehen worden waren. Jetzt startet der ÖAMTC ein spezielles Training an Schulen, um Kinder zu sensibilisieren. Los ging’s an der Neuen Mittelschule St. Georgen/Walde.