Das kleine, sechsköpfige rot-weiß-rote Team hatte in Katar eine phantastische Ausbeute. An der Spitze natürlich mit den beiden Medaillen-Gewinnern. Vor dieser WM hatte Österreich nur zweimal Edelmetall gewonnen, durch Sigrid Kirchmann in Stuttgart 1993 im Hochsprung (Bronze) und durch Steffi Graf in Edmonton 2001 über 800 m (Silber). Jetzt wurde die Medaillen-Ausbeute gleich verdoppelt. Kein Zufall. Seit ein paar Jahren arbeitet der ÖLV mit großer Konsequenz auf Erfolge hin. Es gibt kein Gießkannenprinzip mehr, vielmehr werden Athleten in jenen Disziplinen perfekt unterstützt, in denen man sieht, in denen auch Athleten der großen Wintersport-Nation zur Spitze aufsteigen können. Wie in technischen Disziplinen etwa im Diskuswurf oder eben im Siebenkampf.